ZERO denuncia redução acentuada dos caudais do Rio Tejo

Por isso, Francisco Ferreira alerta para o impacto desta situação na economia local e no próprio ecossistema do rio.O especialista diz que uma das soluções passa por atualizar os acordos luso-espanhóisA associação ZERO analisou os dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, que mostram uma descida dos caudais do rio Tejo durante este mês.Uma situação preocupante, na leitura dos ambientalistas.