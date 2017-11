Zero denuncia Sines e Pego como empresas mais emissoras de CO2

No topo da lista surgem as centrais termoelétricas a carvão de Sines e Pêgo.



A de Sines é mesmo a 18ª central com mais emissões a nível da União europeia.



Em conjunto só estas duas centrais são responsáveis por cerca de 17% do total de emissões de gases estufa em Portugal.



Francisco Ferreira, presidente da associação ambientalista Zero, explica que as empresas produtoras de eletricidade recorrem ao carvão em detrimento do gás natural, porque aquele combustível fóssil "está a um preço muito acessível".



Além de Sines e do Pego, há 293 outras centrais que recorrem ao carvão na Europa, lembra o ambientalista.



"Todas estas centrais causam 19.500 mortes prematuras e 10.000 bronquites crónicas em adultos, por ano", denuncia Francisco Ferreira, citando números divulgados pela campanha "A Europa após o carvão", lançada em 28 países da UE esta segunda-feira.



"No caso de Portugal há sem dúvida também efeitos", acrescenta, sublinhando contudo que a Zero pretende denunciar a emissão de dióxido de carbono que contribuem para o aquecimento global do planeta.



A Zero identificou assim 10 indústrias "que são dominadas pela produção de eletricidade, também a refinação e também a produção de cimento, acabam por totalizar mais de 30 por cento das emissões do país".



"Se queremos um país neutro em carbono em 2050", temos de fazer já uma transição para as energias renováveis, recomenda Francisco Ferreira.



A campanha contra o carvão aproveita o primeiro aniversário da entrada em vigor do Acordo de Paris, que já está em vigor. A Zero tenta em Portugal que as centrais poluidoras sejam encerradas muito antes de 2030,a data para já apontada para o seu fim.