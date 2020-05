ZERO não quer verba de 10 milhões destinada à conservação da natureza desviada para outros fins

Os ambientalistas da ZERO, com base em elementos fornecidos pela Autoridade de Gestão do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), analisaram a execução financeira e os indicadores de realização de projetos de conservação da natureza aprovados até ao final de 2019 e a execução dos projetos aprovados cujo prazo de execução terminaria a 31 de dezembro de 2019.





Francisco Ferreira da ZERO refere que a associação concluiu que não só existem atrasos muito preocupantes na implementação, mas que caminhamos para um cenário de não aproveitamento do financiamento disponível que poderá, segundo a estimativa da ZERO atingir os 10 milhões de euros, isto é, 25% do montante total dos investimentos previstos.





Analisando os dados globais até dezembro de 2019, constata-se que dos 40 milhões de euros destinados às três linhas de financiamento, foram até ao momento aprovados projetos que envolvem um financiamento por parte do Fundo de Coesão na ordem dos 32,5 milhões de euros.





Dado que os projetos aprovados em 2019 ainda estão numa fase de assinatura de contrato ou fase muito incipiente de execução, optou-se por efetuar uma análise circunscrita à taxa de execução dos projetos aprovados entre 2016 e 2019, uma vez que, por norma, as candidaturas aprovadas têm um prazo de execução limitado a dois anos.







Assim, dos cerca de 24,6 milhões atribuídos a 67 projetos em curso, apenas foram executados 12 milhões de euros, o que corresponde a 49,1 por cento de taxa de realização.







Dos 37 projetos correspondentes a um apoio de 9,7 milhões de euros, e que deveriam estar concluídos até 31 de dezembro de 2019, somente 20 estavam fechados à data, correspondendo esta situação a um atraso na execução superior a três milhões de euros.