Zero. Os seis pontos mais positivos e negativos do ano em relação ao ambiente

A decisão de avançar com o Aeroporto do Montijo é um dos factos mais negativos de 2019 em relação ao ambiente, considera a Zero. A associação ambientalista divulgou uma lista com os seis pontos mais positivos e negativos do ano, tal como explicou esta manhã no Bom Dia Portugal Carla Graça, da Zero.