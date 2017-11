ZERO reclama revisão da lei após novo surto de legionella

RTP07 Nov, 2017, 16:13 / atualizado em 07 Nov, 2017, 16:16 | País

“Na sequência de mais um episódio de contaminação com Legionella pneumophila com efeitos dramáticos na mortalidade e morbilidade, a ZERO considera que este é mais um alerta que deve conduzir à alteração da atual legislação sobre qualidade do ar interior”, lê-se num comunicado da associação ambientalista.



A ZERO – Associação Sistema Terrestre recorda que em 2006 o país “aproveitou a oportunidade de transposição de legislação europeia para desenvolver o Sistema de Certificação Energética integrando a Qualidade do Ar Interior”.



“Este sistema integrado foi um dos mais progressistas em toda a Europa. Os custos associados às auditorias obrigatórias conduziu a uma mudança de abordagem e em 2013 foram retiradas as inspeções preventivas, que é absolutamente necessário corrigir”, prossegue a estrutura ambientalista.



“No sistema de 2006, a realização de auditorias tinha lugar a cada dois anos em escolas, hospitais, clínicas; a cada três anos em edifícios de serviços, comerciais, turismo, transportes, culturais; e a cada seis anos para os restantes casos”, lembra ainda a ZERO, para sustentar que “tais auditorias devem ser restauradas”, mesmo que ocorram “ajustamentos na periodicidade e/ou na abrangência”.



A associação acentua a ideia de que as “auditorias obrigatórias são uma componente fundamental que se perdeu e que devem voltar a existir”, uma vez que tal prática pode levar à deteção de “um conjunto de deficiências dos próprios sistemas de climatização”.

“Claras deficiências”

A ZERO considera que a obrigatoriedade do “cumprimento dos valores-limite”, somente “no caso de serem desencadeadas inspeções em caso de denúncia”, não conduz a “uma adequada política de salvaguarda da saúde pública e de prevenção de incidência de doenças como a doença do legionário”.



A associação, lê-se no mesmo texto, “considera que em inúmeros serviços, e tendo em conta muitas medições divulgadas por estudos desenvolvidos por universidades nos últimos anos, há claras deficiências na qualidade do ar interior, para além da contaminação microbiológica”.



“Tais problemas merecem ser devidamente acompanhados, em particular em estabelecimentos mais sensíveis como escolas ou hospitais, nomeadamente no que respeita aos teores de dióxido de carbono e renovação do ar”, estima a ZERO



Referindo-se ao surto de há três anos em Vila Franca de Xira, o comunicado acrescenta que se impõe “garantir um sistema de inspeção e responsabilidade de contaminação microbiológica do ar exterior, em linha com o problema identificado no surto de 2014 e que poderá também estar relacionado com o atual episódio”.

34 casos

A Direção-Geral da Saúde indicou já esta terça-feira que o número de casos confirmados com a doença dos legionários no Hospital de São Francisco Xavier subiu para 34. São cinco os doentes em unidades de cuidados intensivos.



O mais recente boletim epidemiológico sobre o surto de legionella sublinha também que todos os infetados têm doenças crónicas. Há nesta altura 22 doentes do sexo feminino infetados com a legionella, sendo que 23 têm mais de 70 anos de idade.



O Ministério Público está a investigar este surto. Em simultâneo, as administrações regionais de Saúde estão encarregues de fazer uma “avaliação e gestão do risco” de todas as unidades de cuidados de saúde públicas.