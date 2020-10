Zonas de bares em Lisboa e Porto. Novas medidas estão a ser cumpridas?

Na última madrugada, a RTP esteve em zonas de bares de Lisboa e do Porto para tentar perceber se as novas medidas estão a ser cumpridas. Com a situação de calamidade decretada no país, as regras e as restrições apertaram para travar situações que possam ser foco de infeção.