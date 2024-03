Juan Ignacio Escobar Tosi - Unsplash

Depois do encerramento habitual durante os meses de Inverno, o parque temático antecipa a chegada da Primavera e volta a receber o público.



Este ano, são ainda maiores as preocupações com a situação de seca que o sul do país enfrenta. Por isso, o Zoomarine sublinha que apenas 10% da água utilizada no parque é proveniente da rede pública.



O parque temático quer bater o recorde de visitantes este ano.