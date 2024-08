A Missão Portuguesa aos Jogos Paralímpicos Paris 2024 parte amanhã, domingo 25 de agosto, para Paris. A comitiva nacional irá partir do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, no voo TP436 com partida prevista para as 15:30 horas. A chegada da Missão Portuguesa ao aeroporto deverá acontecer pelas 10:00 horas.