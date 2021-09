Paralímpicos. Beatriz Monteiro afastada do torneio de badminton

A portuguesa Beatriz Monteiro foi derrotada no jogo dos quartos de final do torneio de badminton SU5 dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, ao perder com a japonesa Akiko Sugino por 2-0 (21-5 e 21-12).