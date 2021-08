Paralímpicos. Sandro Baessa 7.º na final dos 400 metros T20 e ganha diploma

No Estádio Olímpico de Tóquio, Sandro Baessa, que tinha como melhor marca pessoal 49,60, fez cair o recorde de Portugal (49,49), que pertencia a Gracelino Barbosa.



O francês Charles Kouakou conquistou a medalha de ouro, com a marca de 47,63, tendo o venezuelano Luís Bolívar (47,71) alcançado a prata, e o britânico Columba Blango o bronze (47,81).



Portugal, que tem uma medalha de bronze conquistada por Miguel Monteiro no lançamento do peso F40, somou o nono diploma com a sétima posição alcançada por Sandro Baessa, que na sexta-feira participa na prova dos 1.500 metros T20.