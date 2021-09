Paralímpicos. Telmo Pinão foi 32.º na prova em linha de C1-C3 de ciclismo

O ciclista português Telmo Pinão fechou a sua participação nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020 com um 32.º lugar na prova em linha das classes C1-C3, disputada no Autódromo Internacional de Fuji.