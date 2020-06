10 de Junho. Marcelo homenageia profissionais de saúde

Marcelo Rebelo de Sousa fez o anúncio do discurso das Comemorações do 10 de Junho: de imediato, a decisão do Presidente da República, de homenagear os profissionais de saúde que lidaram com o primeiro doente Covid em Portugal. E com eles homenagear todos os outros.