10 de junho. Partidos procuram alterar data das eleições europeias

Os partidos estão preocupados com a possibilidade de as eleições europeias serem na véspera do feriado do 10 de Junho. Os partidos receiam que nessa data a abstenção atinja níveis muito elevados e apelaram à intervenção do Governo junto do Conselho Europeu para evitar essa data.