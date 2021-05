1.º de Maio. Jerónimo de Sousa quer saber se Governo vai responder aos "anseios" dos trabalhadores

Questionado sobre a garantia do primeiro-ministro de que não haverá austeridade nem aumento de impostos no país, o líder comunista frisou que "não chega a promessa, é preciso a concretização".



"E nalgumas matérias o Governo não foi tão longe como deveria ir", considerou Jerónimo de Sousa.



"Vai ou não o Governo responder a estes anseios que hoje estão aqui manifestados [na comemoração do Dia do Trabalhador], às preocupações que os portugueses têm, sim ou não?", questionou.



O secretário-geral do PCP disse ainda não estar claro para o partido que as ajudas europeias que deverão chegar já este verão a Portugal "correspondam àquilo que são as necessidades e prioridades do nosso país, do nosso povo, particularmente dos trabalhadores".