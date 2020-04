25 de Abril. Cerimónia no Parlamento começou com silêncio

O discurso do Presidente da República foi de apoio claro aos que decidiram realizar a cerimónia do 25 de Abril no Parlamento.



Marcelo Rebelo de Sousa disse que seria um absurdo não fazer esta evocação e afirmou também que não se tratava de uma festa de políticos, alheia ao clima do país neste momento.