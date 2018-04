25 de Abril: Marcelo contra populismos e a favor da renovação política, partidos de acordo

RTP25 Abr, 2018, 15:30 / atualizado em 25 Abr, 2018, 15:30 | Política

No final do discurso, numa sala decorada, como sempre, com cravos vermelhos, flor-símbolo do 25 de Abril, que derrubou a ditadura em 1974, Marcelo foi aplaudido, de pé, pelo PSD, CDS e PS e os deputados do PCP, BE e PEV levantaram-se, mas não bateram palmas.



O Presidente fez um discurso de apenas 15 minutos, e apelou, uma vez mais, à "capacidade de renovação do sistema político e de resposta dos sistemas sociais, de antecipação de desafios, de prevenção de erros ou omissões".



C/Lusa

"Não confundimos o patriotismo de que nos orgulhamos com hipernacionalismos claustrófobos, xenófobos, que nos envergonhariam. Nem confundimos o prestígio ou a popularidade mais ou menos conjuntural de um ou mais titulares de poder com endeusamento ou vocação salvífica", declarou.Mal Marcelo deixou o Palácio de São Bento, depois de ouvir, nas escadarias, interiores, os antigos orfeonistas de Coimbra cantar "Traz Outro Amigo Também", começaram as reações dos partidos às suas palavras.Carlos César, líder parlamentar e presidente do PS, sublinhou o apoio às mensagens de Marcelo e do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, também na sessão de hoje, para a renovação no sistema político, salientando a sua ação pessoal no atual processo sobre transparência política.Do lado, do PSD, a resposta veio do novo líder, Rui Rio, que, apesar de não ser deputado, assistiu à sessão enquanto líder do maior partido da oposição, junto aos convidados.Rio e o PSD têm "disponibilidade total" e vontade de iniciar uma reforma que revitalize o regime para o defender, considerando que esse trabalho devia ter começado "ontem", disse.Ainda à direita, o CDS-PP ouviu o discurso do Presidente e o porta-voz do partido destacou a necessidade de reforma permanente das democracias como resposta eficaz às ameaças e populismos, dado que o "sistema político combate mais eficazmente os populismos".A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, admitiu a importância dos avisos de Marcelo e Ferro para ajudar os outros partidos a compreenderem a necessidade da exclusividade dos deputados e da criação de uma entidade para a transparência, como propõem os bloquistas.Imediatamente antes de Marcelo, Ferro Rodrigues também falou na renovação do sistema político e pediu para "se avaliar seriamente" o alargamento da limitação de mandatos de cargos políticos e "ponderar incentivos eficazes" à dedicação exclusiva" dos deputados, remetendo qualquer decisão para depois de 2019.Tons diferentes foram usados pelos partidos nos discursos da sessão comemorativa dos 44 anos do 25 de Abril, que durou perto de duas horas, e em que todos saudaram os militares de Abril, sentados nas galerias, entre eles Otelo Saraiva de Carvalho.André Silva, deputado único do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), foi o primeiro a falar e considerou urgente "mudar de direção e alterar as prioridades da agenda política" devido ao "profundo impacto das alterações climáticas", pedindo um "modelo económico baseado em energias 100% limpas e renováveis"."É tempo de mudar de linha", afirmou, "pois o ponto de não retorno está a penas a um apeadeiro de distância".André Silva sublinhou que "é tempo de mudar de agenda política" e de "apostar nas pessoas".O Partido Ecologista "Os Verdes", através do de José Luís Ferreira, saudou o "património de conquistas" obtido pela solução política atual, que considerou "mais próxima de Abril"."Não somos todos défice", lembrou, defendendo metas como a regionalização e o fim das parcerias público-privadas, que descreveu como "sorvedouros" de dinheiros públicos.Para o deputado dos Verdes, ao celebrar o 44 anos do 25 de Abril, permanece muito a fazer e "há condições para nos aproxima cada vez mais de Abril"."Os ideais da revolução estavam e estão em perfeita sintonia com os desejos dos portugueses", afirmou, sublinhando que a influência do próprio partido na recente governação socialista tem sido importante na prossecução desses mesmo ideais.O PCP escolheu o deputado Paulo Sá para discursar e defendeu que "os avanços alcançados nos dois últimos anos e meio" pelo Governo, com o apoio parlamentar à esquerda, são "o ponto de partida" para novas lutas, afirmando que é possível "ir mais longe" na resposta aos problemas dos trabalhadores."Construíram a mais avançada, mais progressista e mais democrática organização social que alguma vez Portugal teve", sublinhou.O deputado comunista teceu ainda duras críticas ao anterior Governo PSD- CDS, a quem acusou de ter realizado "um verdadeiro ajuste de contas com o 25 de Abril.Realizaram "o mais brutal ataque de que há memória aos direitos dos trabalhadores", afirmou.Pelo Bloco de Esquerda (BE), a deputada Isabel Pires defendeu que na "geração dos filhos de Abril" são "todos Serviço Nacional de Saúde", pedindo um país governado pela Constituição "e não para as contas de uma folha de Excel".Saibamos olhar o mundo com o peso da nossa história, da solidariedade e das palavras. Aqui ao lado no país vizinho há presos políticos", lembrou.Também a crise política do Brasil motivou apelos à solidariedade por parte da deputada do BE."Se os democratas brasileiros chamam por nós, resta-nos uma resposta, país de Abril, presente, não vos viramos as costas e nenhum golpe anti-democrático passará sem a nossa denúncia", afirmou.Após saudar os capitães de Abril, Isabel Pires saudou igualmente as conquistas dos apoios sociais públicos, como o Serviço Nacional de Saúde."Sou filha da revolução que consagrou a igualdade", afirmou, para denunciar depois a falta dessa mesma igualdade no tratamento das mulheres, assim como o racismo que, afirma, subsiste e a precariedade que afeta a vida laboral dos mais jovens, à qual "chamaram flexibilidade".Isabel Pires apelou ainda à proteção dos cidadãos "contra os achaques financeiros dos mercados financeiros e depredação e arrogância das multinacionais".Lembrando que a defesa dos direitos dos cidadãos consagrada na 'revolução dos cravos', passa pelo Orçamento do Estado, a deputada deixou uma pergunta."E será que [isso] agrada ao Eurogrupo? Provavelmente não, mas Abril nunca rimou com Eurogrupo"."Não foi Abril que nos desiludiu é a caricatura que dele quiseram fazer que rejeitamos", concluiu.Outra mulher, Elza Pais, deputada e presidente do Departamento Nacional das Mulheres, foi a escolhida pelo PS para discursar na sessão e evocou a história de "luta e resistência" de muitas mulheres portuguesas pela democracia, liberdade e igualdade, num discurso em que elogiou o combate do Governo contra as fraturas sociais.A deputada socialista recordou as mulheres "que viveram pela liberdade, tantas vezes esquecidas pela história, mas que estiverem sempre lá em momentos únicos e decisivos".A deputada recordou nomes como Carolina Beatriz Ângelo, Maria Lamas, Maria Barroso ou Maria de Lurdes Pintassilgo, não deixando de saudar "os capitães de Abril", especificamente Salgueiro Maia e Vasco Lourenço.Elza Pais, ex-secretária de Estado da Igualdade, elogiou ainda o atual Governo, recordando a "maior criação de emprego dos últimos 19 anos" e o "fim da austeridade".Margarida Balseiro Lopes, a nova presidente da JSD, a elegeu o combate à corrupção e a transparência no sistema político como prioridades, num discurso em que sublinhou que a liberdade "é de todos", cumprimentando os dirigentes dos cinco principais partidos.A social-democrata apelou ao fim das divisões, à transparência na atividade parlamentar e à reforma do sistema político.Lembrou aos deputados que a atividade parlamentar "não é um campeonato em que os nossos ganham ou perdem e em que as vitórias de uns são as derrotas de outros".Essa mesma atividade "tem de exigir que as pessoas ganham, que o país ganhe, porque demasiadas vezes, para que os partidos ganhem, são as pessoas que perdem", denunciou.Deixou ainda um apelo. "Temos de ter a coragem para reformar o sistema político, introduzindo transparência, para que sejam conhecidos todos os interesses em causa".E no CDS-PP também foi uma mulher, Ana Rita Bessa, a falar na sessão comemorativa, em que lembrou os incêndios de 2017, em que morreram maios de 100 pessoas, defendendo que "Abril falhou em junho e em outubro", quando o Estado democrático "não soube proteger nem socorrer" comunidades que ficaram sozinhas."A democracia é nossa, é de todos", afirmou, lembrando igualmente que a "liberdade não tem tutela"."Temos de combater a tirania das boas intenções, que resiste à iniciativa privada mesmo quando esta promove o interesse público", sustentou.Uma "tirania" que "exige aos cidadãos mais do que ao estado, controlando em vez de confiar", "tirania porque impõe uma visão, inibe a escolha e desvaloriza o contraditório".A deputada centrista lembrou ainda a tragédia e as vítimas dos incêndios de 2017, acusando de novo o executivo de ter falhado."Democracia é dar garantias a todos", lembrou, referindo as novas tendências políticas que emergem na sociedade em novas respostas dos cidadãos.Olhar em frente "não é olhar Abril, não é voltar para trás", referiu.