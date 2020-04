25 de Abril. Os discursos dos partidos no Parlamento

A líder parlamentar do PS diz que os deputados não poderiam celebrar o 25 de Abril noutro local que não o Parlamento. Já o presidente do PSD criticou as constantes entrevistas do Governo e avisa que, se houver segunda vaga da pandemia, não podem ser cometidos os mesmos erros.