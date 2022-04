25 de Abril. PR pede reforço de meios para as Forças Armadas

O Presidente da República aproveitou o discurso do 25 de Abril para pedir um reforço de meios para as Forças Armadas. Nos 48 anos da revolução, Marcelo Rebelo de Sousa apelou mesmo a um consenso nacional para o investimento na defesa, dizendo mesmo que se ele não existir não nos poderemos queixar no futuro.