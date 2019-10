30 anos depois. Artistas pintam mural evocativo de militante assassinado por neonazis

Ao longo de três décadas, José Carvalho foi várias vezes evocado pelo PSR e, depois, pela Associação Política Socialista Revolucionária que lhe sucedeu, já integrada no BE, nomeadamente com um concerto nos 20º aniversário do assassínio. Desta vez, o mural foi pintado por iniciativa do grupo "Toupeira Vermelha", colectivo de militantes da Quarta Internacional em Portugal.







José Carvalho, operário da fábrica metalúrgica Messa e membro da sua Comissão de Trabalhadores, integrava desde o final dos anos 1970 os órgãos dirigentes do PSR. Em 1975, enquanto fazia o serviço militar envolvera-se também nos SUV ("Soldados Unidos Vencerão"), em luta pela democracia dentro dos quartéis.





Dessa experiência se serviu, anos mais tarde, para se tornar um dos principais impulsionadores da campanha do PSR contra o serviço militar obrigatório. No âmbito da campanha organizou no Bar das Palmeiras (que funcionava na sede do PSR, onde é hoje a sede do BE) vários concertos antimilitaristas, que obtiveram a participação solidária de dezenas de bandas de rock.





Num desses concertos, em 28 de outubro de 1989 - poucos dias antes da queda do Muro de Berlim - um grupo de 15 neonazis introduziu-se no local, com o intuito de intimidar e agredir os presentes, e de boicotar o concerto. Vários militantes do PSR conseguiram expulsá-los da sede. Mas, no beco fronteiro ao edifício, José Carvalho, que participava na expulsão dos neonazis, foi apunhalado no peito.







Vários neonazis foram depois condenados pelo assassínio. Trinta anos depois, o "Zé da Messa" volta a ser evocado no mural autorizado pela Câmara Municipal da Amadora.