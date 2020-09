41 anos do SNS. PR elogia profissionais e defende reforço da estrutura

Numa nota publicada na página da Presidência da República, o chefe de Estado sublinha que. “Temos de lutar todos, com coragem e determinação, por um melhor Serviço Nacional de Saúde, condição essencial para uma melhor Saúde ao serviço dos Portugueses”, conclui o Presidente da República, a um mês da apresentação do Orçamento do Estado.Na mensagem, Marcelo evoca o fundador do PS e antigo ministro António Arnaut, que morreu há dois anos e é considerado o "pai" do SNS.Segundo o chefe de Estado,, é um pilar do Estado de direito democrático e uma peça chave para o desenvolvimento humano e para a justiça social"."O Presidente da República honra-se de ter votado a Constituição da República, que abriu caminho à criação do SNS", escreve Marcelo Rebelo de Sousa, que foi deputado constituinte pelo PSD.

Na Constituição da República Portuguesa de 1976, que teve apenas votos contra do CDS, ficou estabelecido que "o direito à proteção da saúde é realizado pela criação de um serviço nacional de saúde universal, geral e gratuito" e que entre as incumbências do Estado nesta matéria estava "disciplinar e controlar as formas empresariais e privadas da medicina, articulando-as com o serviço nacional de saúde".

No passado mês de junho, a propósito da morte de um médico com Covid-19 em Portugal, o presidente da República tinha já defendido que o esforço dos profissionais de saúde "merece os adequados meios e as adequadas carreiras no seio do SNS"."Todas as palavras não são demais para sublinhar e elogiar este esforço, que merece mais do que palavras e reconhecimento, merece os adequados meios e as adequadas carreiras no seio do SNS”, apelou Marcelo Rebelo de Sousa.

Na nota desta terça-feira, o chefe de Estado saúda e agradecer aos profissionais de saúde, descrevendo-os como “verdadeiros heróis” que aos longo dos anos, e em particular neste tempo excecional da pandemia da Covid-19, “com grande dedicação e, muitas vezes, com enorme sacrifício pessoal e familiar, têm dedicado o melhor de si próprios a cuidar dos Portugueses”.