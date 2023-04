49 anos do 25 de Abril. Boas-vindas a Lula antecedem sessão solene no Parlamento

A Assembleia da República assinala esta terça-feira os 49 anos da Revolução dos Cravos. A sessão solene é antecedida de uma cerimónia de boas-vindas ao presidente brasileiro, Lula da Silva, a cumprir o derradeiro dia de uma visita de Estado a Portugal. Acompanhamos aqui os acontecimentos em São Bento.

Mais atualizações

10h29 – Lula da Silva recorda a importância da Revolução dos Cravos



O Presidente brasileiro prosseguiu o discurso com a Democracia que começou em Portugal depois do 25 de Abril e recordou que “a democracia no Brasil viveu recentes ameaças”.





Lula da Silva recordou ainda que o Brasil “está empenhado na redução das desigualdades”.







Lula da Silva condenou ainda a “agressão territorial da Ucrânia” e acrescentou que “a guerra não pode seguir indefinidamente e frisou que “é preciso falar de paz”.







10h28 – Chega protesta



Os deputados do Chega interromperam o discurso de Lula da Silva com um protesto. O que levou a uma intervenção de Santos Silva. “Chega de insultos, de porem vergonha em Portugal”









10h24 – Lula da Silva discursa no Parlamento



O presidente do Brasil afirmou que recebeu com “muita alegria” o convite para vir a Portugal, que “coincidiu com as celebrações do 25 de Abril”.







10h07 - Santos Silva abre a sessão de boas-vindas a Lula da Silva



O presidente da Assembleia da República agradeceu a visita do presidente brasileiro e recordou as boas relações entre os dois países.



“Em nome da Assembleia da República agradeço todos estes gestos de atenção fraterna”.



Santos Silva frisou que a forma como os brasileiros elegem o presidente “é sempre bem-vinda no parlamento português”. E relembra que quatro presidentes brasileiros foram recebidos em sessão solene em São Bento.



Lula da Silva já foi recebido duas vezes o que “aumenta a nossa alegria, porque sabemos a amizade que dedica a Portugal”.







Santos Silva realçou ainda a “cooperação bilateral que tem criado oportunidades” e sublinhou que “com Lula, Brasília voltou a abrir-se ao mundo”.

O presidente da Assembleia da República recordou ainda que a data da visita, que coincide com o 25 de Abril, uma “revolução democrática que une os dois países”.







Para Santos Silva, o “traço de união mais firme” entre os dois países, “está nas centenas de milhares de portugueses que vivem no Brasil e de brasileiros que vivem em Portugal”. Dois países “irmãos pela história e liberdade democrática”.







10h01 - Santos Silva e Lula da Silva entram no Hemiciclo onde vão discursar







9h39 - Santos Silva dá as boas- vindas a Lula da Silva



O presidente da Assembleia da República recebeu o presidente brasileiro na escadaria nobre do Parlamento.



O presidente da Assembleia da República recebeu o presidente brasileiro na escadaria nobre do Parlamento.Lula da Silva, com um cravo na lapela, foi recebidor com honras militares. A Banda da GNR tocou os hinos do Brasil e de Portugal.





9h16 – Presidente da República chega à Assembleia da República









Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido com honras militares.





O Presidente da República fez hoje um balanço "muito bom" da visita do chefe de Estado do Brasil a Portugal, considerando que permitiu "afinar divergências" e foi benéfica para os dois países.



Em declarações à RTP enquanto descia a Calçada da Estrela, a caminho da Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre o balanço que faz da visita de Estado de Luiz Inácio Lula da Silva a Portugal, que termina hoje.



"Muito bom, muito, muito bom. Muito bem do ponto de vista humano político, empresarial, que era muito importante, e até do ponto de vista de afinar divergências que existem, mas afiná-las num sentido político externo. Muito bom para os dois países", respondeu .



Nestas curtas declarações, o Presidente da República foi interrogado sobre a solução encontrada pelo parlamento para Lula da Silva discursar no dia 25 de Abril: o chefe de Estado brasileiro irá intervir numa sessão de boas-vindas dedicada para o efeito, antes do início, às 11h30, da tradicional sessão solene da Revolução dos Cravos, à qual já não irá assistir.



Foi "uma forma muito hábil, que é ser no dia 25 de Abril, mas em duas cerimónias consecutivas. Foi muito bem. Acho que foi inteligente, ficou tudo satisfeito", disse.







9h00 – Atenções concentram-se em São Bento

Lula da Silva, que vai discursar durante a sessão de boas-vindas, já não estará, todavia, na sessão solene de comemoração da Revolução dos Cravos. O presidente do Brasil parte nas próximas horas para Madrid, onde vai avistar-se com o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e o rei Filipe VI.

Desfile na Avenida da Liberdade

A comissão promotora do desfile aponta a educação, a saúde e as condições de vida em Portugal como domínios em que “é preciso cumprir Abril”.



PSP preparou operação de segurança



A sessão solene no Parlamento está marcada para as 11h30, ao contrário do habitual. Isto porque, pelas 10h00, realiza-se uma primeira sessão de boas-vindas ao presidente brasileiro, a cumprir uma visita de cinco dias a Portugal.O convite para a participação de Lula da Silva numa sessão, na Assembleia da República, em dia de comemoração o 25 de Abril gerou controvérsia, motivando a contestação dos partidos mais à direita no hemiciclo, Iniciativa Liberal e Chega. Este último anunciou mesmo uma manifestação de repúdio em São Bento.De resto, espera-se outras três concentrações nas proximidades na Assembleia da República. O corpo de intervenção da Polícia de Segurança Pública está presente.Durante a sessão solene haverá intervenções das oito formações partidárias com assento na Assembleia, por ordem crescente de representatividade - Livre, PAN, Bloco de Esquerda, PCP, Iniciativa Liberal, Chega, PSD e PS.Vão também intervir, como habitualmente, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e o presidente da República. O discurso de Marcelo Rebelo de Sousa encerra a sessão.Em 2022, Marcelo deu destaque ao investimento nas Forças Armadas; as celebrações tiveram lugar dois meses depois do início da invasão russa da Ucrânia.Durante a tarde realiza-se o desfile popular na Avenida da Liberdade, no coração de Lisboa. Mais de 40 movimentos da sociedade civil partidos e sindicatos promovem esta marcha, desde logo a Associação 25 de Abril, CGTP, UGT, PCP, PEV, BE e PS.Fonte da Iniciativa Liberal, citada pela Lusa, adiantou que o partido vai também integrar o desfile, desta feita.O Parlamento vai estar aberto ao público entre as 15h30 e as 18h00, tal como a residência oficial do primeiro-ministro.Estão previstas para esta terça-feira várias manifestações, o que obrigou a PSP a preparar uma operação de segurança em larga escala.São esperados manifestantes pró e contra a presença de Lula da Silva em Portugal. A polícia quer minimizar os riscos e tem vindo a monitorizar a atividadede vários grupos.Os locais de concentração previstos em Lisboa são a Avenida da Liberdade, Restauradores, Rossio e Assembleia da República.