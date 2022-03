50 anos do 25 Abril. Costa avisa para constantes ameaças à democracia

Marcelo Rebelo de Sousa defende que a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril que agora começaram devem procurar respostas para as frustrações, desilusões e insuficiências da democracia. António Costa avisa que as democracias são sempre obras inacabadas e que nunca estão imunes a ameaças, como a que temos agora na Ucrânia.