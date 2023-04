50 anos do PS. António Guterres foi secretário-geral entre 1992 e 2002

Guterres ganhou as eleições com um empate surpreendente no número de deputados no parlamento.



Governou com orçamentos."limiano" e demitiu-se depois da pesada derrota nas autárquicas de 2001.



Foi o quarto secretário-geral dos socialistas.



Saltou da política doméstica para os palcos internacionais.