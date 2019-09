A caminho das eleições Costa e Catarina querem mostrar distâncias

A geringonça chegou inteira ao fim da legislatura, mas não sem alguns acidentes.



PS e Bloco chocaram em várias matérias - a resolução do BANIF, as rendas da energia, a habitação, e a saúde - o assunto que mais os irritou nos debates quinzenais.



Segundo Catarina Martins, "aprovar uma lei de bases que mantenha os privados dentro do SNS não estará a fazer mais do que lavar a cara à lei da direita para que fique tudo na mesma, e isso nem António Arnaut nem João Semedo nos perdoariam!"