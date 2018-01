A carta do PR sobre o veto à lei do financiamento dos partidos

RTP03 Jan, 2018, 12:52 / atualizado em 03 Jan, 2018, 14:23 | Política

Marcelo Rebelo de Sousa sustenta que vetou o documento para que a Assembleia da República tenha a “oportunidade de ponderar de novo a matéria” e, “de imediato, proceder ao debate e à fundamentação, com conhecimento público, das soluções adotadas sobre o modo de financiamento partidário”.



O Presidente sugere, em alternativa, que as normas sejam retiradas do texto, para salvaguardar a entrada em vigor das regras relativas à fiscalização pela Entidade das Contas e Financiamentos Políticos e pelo Tribunal Constitucional.



De acordo com o Presidente da República, “não existe uma palavra justificativa na Exposição de Motivos” sobre as alterações no regime de financiamento quanto ao IVA e ao fim do limite global de financiamento privado.



“Mais ainda: não existiu uma palavra de explicação ou defesa no debate parlamentar em plenário, o único, no caso vertente, passível de acesso documental pelos portugueses”, diz Marcelo Rebelo de Sousa.



Para o Presidente, as alterações introduzidas representam “uma mudança significativa no regime em vigor” com o fim do limite global ao financiamento privado, a não redução do financiamento público através do regime de isenção do IVA. "Tudo numa linha de abertura à subida de receitas, e, portanto, das despesas dos partidos", sublinha o Presidente.



“Uma matéria fundamental no domínio de financiamento partidário é alterada sem que seja possível conhecer, a partir do processo de elaboração da lei, a razão da escolha efetuada”. Marcelo diz que pode até haver várias opções sobre o financiamento, mas “o que não pode é haver decisão sem que seja apresentada qualquer justificação para a opção do legislador”.



“Independentemente da minha posição pessoal, diversa da consagrada, como Presidente da República, não posso promulgar soluções legislativas, consabidamente essenciais, sem o mínimo conhecimento da respetiva fundamentação”, refere o texto do Chefe de Estado, depois de sustentar que a democracia precisa de processos de decisão suscetíveis de serem controlados pelos cidadãos.



"Os partidos políticos estão, pela natureza das coisas, obrigados a especial publicidade e transparência, até para não poderem ser, injustamente, vistos como estando a decidir por razões de estrito interesse próprio", argumenta Marcelo, considerando que os partidos e o regime de financiamento são estruturantes para a Democracia.

"Populismos indesejados"



O Presidente considera que se exige aos partidos publicidade e transparência, que “obste a juízos negativos para a credibilidade de tão relevantes instituições democráticas, juízos esses que alimentam populismos indesejados”.



As alterações à lei do Financiamento dos Partidos introduziu mudanças em dois tipos de matérias: o financiamento propriamente dito e quanto aos órgãos que procedem à fiscalização das contas dos partdos.



Foi esta última matéria que esteve aliás na base da iniciativa de mudança da lei, depois de o Tribunal Constitucional ter lançado alertas nesse sentido.



O Presidente da República considerou que, nesta parte do diploma, "houve mínima justificação nos trabalhos parlamentares" que permite "compreender o alcance das inovações introduzidas".



O Presidente da Assembleia da República informou ter encaminhado a mensagem do Presidente aos diferentes grupos parlamentares, considerando nessa nota que “a mensagem de Sua Excelência o Senhor Presidente da República é construtiva e, como é óbvio, sem qualquer cedência a formas de populismo antiparlamentar e antipartidos”.



“De uma coisa não restam dúvidas: a absoluta necessidade, que me foi transmitida pelo Tribunal Constitucional, de serem introduzidas na Lei alterações que garantam melhores condições de fiscalização às contas partidárias e eleitorais”, reforça o Presidente da Assembleia da República.