A despedida de um histórico da Assembleia da República

Foto: Lusa

Alberto Martins é uma das figuras mais conhecidas do Parlamento português. Começou como deputado em 1987, liderou por duas vezes a bancada parlamentar do Partido Socialista, foi também ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública no Governo liderado por António Guterres e ministro da Justiça entre 2009 e 2011, durante o segundo mandato de José Sócrates.



Antes, foi um dos rostos da crise académica de 69, ao pedir para falar em nome dos estudantes durante uma inauguração. Foi impedido, mas esse momento agravou a revolta estudantil que levou à prisão de vários dirigentes académicos.



O deputado tem agora 72 anos e despediu-se da Assembleia da República.