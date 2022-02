À exceção do Chega. Costa ouve partidos com representação parlamentar

O primeiro a ser recebido por António Costa é o Livre, seguindo-se o PAN e o Bloco de Esquerda. À tarde, as reuniões começam com o PCP, seguido da Iniciativa Liberal e do PSD ."Quando for indigitado pelo senhor presidente da República, promoverei reuniões com todas as forças políticas, com a exceção daquela que disse que não faz sentido consumir tempo de diálogo", afirmava então Costa, aludindo ao Chega.No discurso da noite eleitoral, o líder socialista prometeu formar "uma maioria de diálogo"."Em democracia, ninguém governa sozinho. Nós queremos governar para todas e com todas as portuguesas e portugueses e, naturalmente, com aqueles que os representam na sua pluralidade na Assembleia da República", sustentou Costa.

Reunião da Comissão Política do PS

Fonte da direção socialista, citada pela agência Lusa, adiantou que a reunião da noite desta terça-feira não tem na agenda os nomes para a liderança da bancada do PS, tão-pouco a sucessão de Ferro Rodrigues na presidência da Assembleia da República., durante uma reunião entre António Costa e os deputados da nova bancada parlamentar.

