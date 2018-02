"À partida contamos com 89". Rio avisa deputados do PSD

Carlos Santos Neves - RTP26 Fev, 2018, 16:24 / atualizado em 26 Fev, 2018, 18:33 | Política

“Os deputados são 89, à partida contamos com 89. Aqueles que não quiserem colaborar assumem essa responsabilidade de não colaborar. Vou trabalhar com todos aqueles que quiserem trabalhar”, atirou Rui Rio, que respondia às questões dos jornalistas no termo do almoço com Marcelo Rebelo de Sousa – a segunda reunião com o Chefe de Estado desde o Congresso do PSD.



Rui Rio adiantou que mantém dúvidas sobre a isenção total do IVA para os partidos, referindo-se ao diploma sobre o financiamento.



“Muito agradável”



c/ Lusa

Questionado sobre a possibilidade de se reunir esta semana com o grupo parlamentar social-democrata, Rio ressalvou que este “não tem a direção toda eleita ainda”, aludindo às eleições dos coordenadores e dos vice-coordenadores da bancada.A eleição do sucessor de Hugo Soares na presidência do grupo parlamentar do PSD realizou-se na passada quinta-feira. Fernando Negrão, candidato único, recolheu 35 votos a favor, 32 brancos e 21 nulos. Votaram 88 dos 89 deputados social-democratas.No dia seguinte à eleição, Negrão afirmava, no Parlamento, não estar “à espera de uma rebelião”, classificando mesmo de “ridículas e infantis” as posições de alguns deputados. Designadamente aqueles que votaram em branco ou de modo nulo – 53 – sem avançar com uma candidatura alternativa.“Onde está a coragem e o sentido de responsabilidade dos que votaram em branco ou nulo que não apresentaram candidato?”, perguntava então o dirigente?À saída do Palácio de Belém, o sucessor de Passos Coelho sustentou ainda que o Chefe de Estado pode desempenhar “um papel muito importante” na convergência entre as forças políticas.“Não vou dizer exatamente o que foi tratado com o Presidente da República. Posso dizer que foram passados em revista os diversos temas nacionais da atualidade e sem ser da atualidade”, indicou Rio, para acrescentar que “foi um almoço muito agradável”.Rui Rio garantiu que a delegação da direção do PSD não levou a Belém uma “pasta com propostas”, mas tornou a destacar os domínios da descentralização e dos fundos comunitários como prioridades em eventuais entendimentos com o Governo de António Costa.“Quando falamos em questões de reformas estruturais, naturalmente que ninguém traz as reformas estruturais numa pasta, têm de ser devidamente conversadas, articuladas, debatidas não só dentro do partido, como com os outros partidos”, sintetizou.Confrontado com as críticas sobre a aparente exclusão, no conjunto de prioridades negociais, da valorização do interior, desde logo por parte de Marques Mendes, o presidente do PSD frisou que “o que está em cima da mesa é uma parte da descentralização, que tem a ver com a passagem de competências dos municípios”.“A descentralização é uma coisa muito maior e é para se fazer direito, com calma, compassadamente no tempo. O que está em cima da mesa - e já estava - é uma parte”, rematou.