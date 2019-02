Partilhar o artigo A terra está a arder há mais de um ano em Pedorido, BE pede respeito pela população Imprimir o artigo A terra está a arder há mais de um ano em Pedorido, BE pede respeito pela população Enviar por email o artigo A terra está a arder há mais de um ano em Pedorido, BE pede respeito pela população Aumentar a fonte do artigo A terra está a arder há mais de um ano em Pedorido, BE pede respeito pela população Diminuir a fonte do artigo A terra está a arder há mais de um ano em Pedorido, BE pede respeito pela população Ouvir o artigo A terra está a arder há mais de um ano em Pedorido, BE pede respeito pela população