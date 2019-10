Abel Matos lança desafios às personalidades do CDS

O desafio está lançado. Abel Matos, o até agora único candidato à liderança do CDS-PP desafiou João Almeida e Filipe Lobo d´Ávila a assumirem-se como candidatos à sucessão de Assunção Cristas. A até agora líder do partido anunciou que vai renunciar ao lugar no Parlamento depois do congresso.

Quinta-feira ficou a saber-se que o congresso do partido realizar-se-á a 25 e 26 de janeiro.



A data foi escolhida no conselho nacional do partido e a escolha divulgada pelo secretário-geral Pedro Morais Soares.



Assunção Cristas sai do parlamento após o congresso e renuncia ao lugar de deputada limitando-se a ocupar um lugar na Assembleia Municipal de Lisboa.



Abel Matos, o responsável da tendência “Esperança em Movimento”, disse esperar que Assunção Cristas aceite o regresso de Manuel Monteiro ao partido.