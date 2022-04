Abre-se polémica entre Rui Moreira e a Associação de Municípios

A presidente da Associação de Municípios avisou Rui Moreira que não há autarcas de primeira nem de segunda. Tudo porque o presidente da Câmara do Porto quer sair da Associação de Municípios, acusando-a de fazer acordos com o Governo sem consultar as autarquias.