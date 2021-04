Abril47: Que temas do processo de transição para a democracia são, ainda hoje, fraturantes na sociedade portuguesa?

A estabilidade democrática construída à custa do desgaste da relação entre representantes e representados. O índice de qualidade da democracia portuguesa. As novas ameaças que pairam sobre os regimes democráticos. A relação difícil entre democracia e desenvolvimento económico.