Abstenção foi a segunda mais elevada em eleições locais

Com a contagem terminada, a secretaria-geral do Ministério da Administração Interna indica que 5.000.312 eleitores se deslocaram às urnas nas eleições deste domingo, num universo de 9.319.551 inscritos, situando a taxa de abstenção nos 46,35%, a segunda mais elevada desde as primeiras autárquicas, em 1976.

Nas últimas autárquicas, realizadas em 01 de outubro de 2017, a abstenção tinha sido de 45,03%.

O recorde foi atingido nas autárquicas de 2013, nas quais se registou uma abstenção de 47,40%, e o valor mais baixo registou-se na segunda vez em que foram organizadas estas eleições, em 1979, quando a taxa de abstenção ficou pelos 26,2%.