Abstenção responsabiliza todos os partidos para renovar políticas, diz BE

A abstenção nas eleições autárquicas de hoje situou-se entre 45% e 50%%, de acordo com projeções divulgadas pela RTP e pela SIC.

Coube ao eurodeputado e dirigente do BE José Gusmão um primeiro comentário a estas projeções, a partir do Capitólio, em Lisboa.

"Este valor responsabiliza todas as forças políticas para promover uma renovação das políticas públicas a nível local, para reforçar os mecanismos de participação, num poder local em que eles são muito variáveis, em muitos casos com muita opacidade e puxar pela participação de mais cidadãos nas eleições autárquicas", defendeu.

De acordo com José Gusmão, "para que estes números não fossem ainda piores" contribuiu que "o Bloco de Esquerda, com outras forças políticas, tenha travado o projeto de restringir as listas de cidadãos em eleições autárquicas".

"Projeto esse que se tivesse ido adiante teria certamente contribuído para números de abstenção ainda mais graves", defendeu.

"O cenário central dessas projeções aponta para um nível de abstenção alinhado com as autárquicas de 2013, as autárquicas em que a abstenção foi mais elevada, e será necessário aguardar por dados mais concretos e pelo perfil desta abstenção para fazer o diagnóstico das causas deste valor que será certamente mais elevado do que das últimas eleições autárquicas, embora numa tendência de estabilização", referiu.