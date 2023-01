Acordo com Marcelo. Costa apresenta quinta-feira proposta de mecanismo para nomeação de novos governantes

Questionado sobre o assunto pelo líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, António Costa anunciou que o mecanismo proposto no último debate da moção de censura apresentada pelo Iniciativa Liberal será apresentado esta quinta-feira em Conselho de Ministros.O primeiro-ministro deu conta que a primeira proposta foi considerada "não viável" pelo chefe de Estado. "Apresentei uma outra solução alternativa que o Presidente da República me autorizou a dizer que está de acordo e que submeterei amanhã ao Conselho de Ministros", afirmou Costa, sem fornecer mais detalhes.

O primeiro-ministro admitiu que "é indiscutível que é necessário reforçar o escrutínio bem como reforçar a confiança nas instituições".







Belém confirmou, entretanto, um "projeto de apreciação prévia de requisitos jurídicos" para governantes que é "no geral condizente" com a sua posição. Uma fonte de Belém adiantou à agência Lusa que o "o Presidente da República aguarda a versão definitiva a aprovar amanhã [quinta-feira] em Conselho de Ministros"



Em resposta às críticas de Joaquim Miranda Sarmento, que acusou Costa de "procurar responsabilizar o Presidente da República por algo que é competência do primeiro-ministro", António Costa respondeu: "Sempre que posso socorro-me e convirjo-me com a opinião que o constitucionalista produziu sobre a matéria".António Costa salientou que a Constituição diz que "o Presidente dispõe de um poder substancial e não apenas formal de controlo político dos membros do Governo propostos pelo primeiro-ministro"."Eu tenho sempre muito cuidado em procurar não beliscar as competências dos outros órgãos de soberania e é por isso que entendi que a competência não podia ser gerida por mim como bem entendesse, mas devia fazer em diálogo constitucional com o Presidente da República, como temos feito ao longo destes sete anos", concluiu Costa.O mecanismo de fiscalização para nomeação de novos governantes foi anunciado por António Costa depois das várias polémicas e demissões que têm abalado o Governo nos últimos dias.