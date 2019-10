Acordo PSD/CDS na Madeira começa a desenhar-se

Um anúncio de Rui Barreto depois das reuniões da comissão política e do conselho regional do CDS em que foram aprovadas por unanimidade as linhas gerais de um acordo para um governo de coligação com o PSD.



Também a Comissão Política e o Conselho Regional do PSD/Madeira ratificaram por unanimidade este acordo político com o CDS-PP.



O acordo será assinado esta terça-feira pelos líderes regionais do PSD e do CDS, em Câmara de Lobos.