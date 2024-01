A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que é responsabilidade de todos os partidos dizerem que maiorias querem formar após as eleições.

No Porto, onde este sábado se juntou ao protesto dos trabalhadores do serviço de bares da CP, Mariana Mortágua deixou no ar a esperança de que o PS ainda poderá mudar de opinião.



Declarações após Pedro Nuno Santos ter desvalorizado o repto por ela lançado de um acordo de governação num cenário de eventual maioria de esquerda.



A líder bloquista diz que, tanto os socialistas, como todos os partidos, têm de ser claros sobre que maiorias querem para governar o país.