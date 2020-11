Açores. "Não prometemos facilidades", diz líder do PPM

"Não prometemos facilidades, sabemos que as circunstâncias são muito difíceis, assumimos essas dificuldades", declarou Paulo Estêvão, falando aos jornalistas na cidade da Horta, após a tomada de posse do XIII Governo Regional dos Açores.

O PPM integra o executivo ao lado do PSD e do CDS, tendo a seu cargo a pasta do Mar.

Paulo Estêvão, novamente eleito deputado no arquipélago, lembrou a "natureza" da solução de governo, que centra o hemiciclo açoriano no mapa político regional.

O executivo, referiu, "respeitará esta que é a supremacia do parlamento", no que representa um "corte muito grande com o passado" mais recente, de governação em maioria absoluta do PS, cenário em que o hemiciclo foi "muito desvalorizado".

O novo Governo Regional dos Açores tomou hoje posse perante a Assembleia Legislativa da região, na cidade da Horta.

A cerimónia arrancou cerca das 15:00 locais (16:00 em Lisboa) e teve como convidados, entre outros, o antigo presidente do Governo Regional Mota Amaral e o chefe do executivo cessante, Vasco Cordeiro.

Na semana passada tomaram já posse os novos 57 deputados eleitos nas regionais de 25 de outubro, tendo também sido eleito o novo presidente da Assembleia Legislativa, o social-democrata Luís Garcia, da ilha do Faial.

Com a entrada em funções, o novo executivo tem agora 10 dias para entregar à Assembleia Legislativa o programa de Governo.

O PS perdeu em outubro a maioria absoluta que detinha há 20 anos, elegendo 25 deputados.

PSD, CDS-PP e PPM, que juntos representam 26 deputados, assinaram um acordo de governação. A coligação assinou ainda um acordo de incidência parlamentar com o Chega e o PSD um acordo de incidência parlamentar com o Iniciativa Liberal (IL), somando assim o número suficiente de deputados para atingir uma maioria absoluta.