Açores. "Vamos dar resposta à mudança que os açorianos pediram", diz Artur Lima

Falando aos jornalistas na cidade da Horta, no final da tomada de posse do XIII Governo dos Açores, o responsável declarou que, no quadro pandémico atual, "em primeiro lugar" estará na preocupação do executivo a "saúde e segurança dos açorianos", mas haverá também, por exemplo, um "combate determinado, com firmeza, à pobreza" e um reforço na educação e na "qualificação dos jovens".

"O Governo está com humildade preparado para trabalhar. Julgo que temos um bom governo, de gente competente, que sobretudo tem uma missão: governar bem para os Açores e os açorianos. É esse o espírito que nos move", declarou ainda Artur Lima.

O novo Governo Regional dos Açores, que integra PSD, CDS-PP e PPM e é presidido pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, tomou hoje posse perante a Assembleia Legislativa da região.

Agora, com a entrada em funções, o novo executivo tem até 10 dias para entregar à Assembleia Legislativa o programa de Governo.

O PS venceu as eleições legislativas regionais, no dia 25 de outubro, mas perdeu a maioria absoluta que detinha há 20 anos, elegendo 25 deputados.

PSD, CDS-PP e PPM, que juntos representam 26 deputados, assinaram um acordo de governação. A coligação assinou ainda um acordo de incidência parlamentar com o Chega e o PSD um acordo de incidência parlamentar com o Iniciativa Liberal (IL).