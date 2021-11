Açores. Ventura com "pouca esperança" num acordo

Mantém-se a ameaça de crise política nos Açores. O deputado do Chega ainda negoceia com o governo regional o apoio ao orçamento, ao contrário das indicações que recebeu da liderança nacional do partido. André Ventura diz que respeita a decisão do deputado mas não acredita que o orçamento açoriano possa ser viabilizado pelo Chega.