Carlos Santos Neves - RTP28 Fev, 2018, 15:23 / atualizado em 28 Fev, 2018, 15:35 | Política

“Acrescentar o PSD ao consenso não significa retirar quem quer que seja do consenso que tem que existir”, afirmou António Costa aos jornalistas, durante uma deslocação à BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa.António Costa não vê “nenhuma novidade” na procura de consensos para matérias em que se está “a decidir para aqueles que daqui a 100 anos continuarão a usar as infraestruturas”.





"Não se crie agora um novo arco da governação que exclui outros", clamou.



Num aparente recado também destinado aos partidos da esquerda parlamentar, que têm suportado o Governo minoritário dos socialistas, o primeiro-ministro carregou na ideia de que “não pode haver na sociedade política portuguesa mecanismos de exclusão”.



Ao mesmo tempo, Costa fez questão de separar águas entre a atual fórmula governativa, apoiada por PCP, BE e PEV, e a aproximação ao PSD de Rui Rui, que o Governo enquadra na busca de entendimentos sobre políticas de “natureza estrutural”.



“Não é nenhuma novidade. Já no Programa do Governo está dito que quer a estratégia Portugal 2030, quer os grandes programas de investimento, quer mudanças no Estado como a descentralização devem ter esse acordo político muito alargado”, frisou.



Ainda de acordo com o chefe do Executivo, a “única mudança é que hoje há uma nova disponibilidade do PSD que não existia anteriormente”.



Madalena Salema - Antena 1



“De braço dado”



c/ Lusa

“A liderança do Governo não mudou, a orientação política do Governo não mudou, a nossa vontade de acordos políticos alargados não surgiu agora. Aquilo que registamos de novo é que passámos a ser correspondidos”, reforçou.Na noite de terça-feira, à saída de um primeiro encontro com o ministro do Planeamento, Pedro Marques, o vice-presidente do PSD Castro Almeida deixou uma nota de “bastante sintonia”, dizendo-se “convencido de que vai ser possível chegar a acordo” quanto ao próximo quadro comunitário.O dirigente social-democrata iria mesmo ao ponto de garantir que a nova direção do partido estaria preparada para andar “de braço dado” com o Governo na defesa do “interesse nacional” junto dos diretórios europeus.“Portugal vai discutir com a Comissão Europeia qual é o envelope financeiro que vem para o país e nós aí vamos estar de braço dado com o Governo a procurar trazer para Portugal o máximo possível. É esse o nosso dever e a nossa disponibilidade”, declarou.Por sua vez - numa quase antecipação do que enfatizou agora o primeiro-ministro -, o ministro do Planeamento manteve a via aberta a consensos com o PSD, sem no entanto descurar as forças à esquerda.“Acredito que é muito importante para o país fortalecer essa posição relativamente à Europa, na nossa negociação com a Europa. Se tivesse que dar o braço ao PSD faltavam-me os braços a dar aos nossos parceiros de coligação. Só tenho dois braços. Por isso a figura, ou a imagem, não serve para mim”, redarguiu Pedro Marques.