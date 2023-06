Acusações do PSD. Galamba condena "ato de desespero da oposição"

José Sena Goulão - Lusa

“O PSD pode dizer o que lhe apetecer. É normal que, quando um partido não tem grandes coisas para dizer sobre mais nada, se foque apenas num ponto. E sobre esse ponto já tudo foi dito e não tenho nada a acrescentar”, declarou o ministro aos jornalistas.



Questionado sobre se tem receio de consequências, Galamba defendeu que “as pessoas podem dizer o que quiserem, mas a realidade normalmente sobrepõe-se àquilo que as pessoas dizem”.



“E quando um partido tenta desesperadamente dizer coisas que não são confirmadas pela realidade, isso só me pode deixar totalmente tranquilo”, insistiu.



Para o ministro, este “é um ato de desespero da oposição, que como já se tem visto pouco ou nada tem a dizer sobre o país e sobre as questões que preocupam os portugueses” e, portanto, “é natural que se foque em pequenos incidentes e que dedique toda a sua atividade política apenas e só a esses incidentes”.



“Isso é sinal de falta de alternativa, de ter outras coisas sobre o que falar e algum desespero, sim”, acrescentou.



Sobre os pedidos de demissão que tem recebido da oposição e de alguns populares presentes nas comemorações do 10 de Junho, João Galamba disse vê-los “com naturalidade e com total indiferença”, estando focado no seu trabalho.



“A minha preocupação é fazer o meu trabalho e procurar fazê-lo o melhor que sei”, vincou.