AD cancela arruada no Chiado na sexta devido ao mau tempo e marca "grande comício" no Campo Prqueno

Mantém-se para sexta-feira de manhã a arruada na Avenida da Igreja como primeiro ponto da agenda da AD no último dia de campanha, seguido de um almoço alusivo ao Dia da Mulher.

A descida do Chiado, prevista para as 17:00, foi cancelada e, em substituição, marcado para as 18:00 um comício no Campo Pequeno.

A agenda de campanha encerra com a já prevista festa da juventude para as 21:00, no dia em que o presidente do PSD e líder da AD, Luís Montenegro, irá ao programa do humorista Ricardo Araújo Pereira, na SIC, "Isto é gozar com quem trabalha".