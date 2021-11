Adiada eventual crise política nos Açores

O deputado do Chega que tem nas mãos a viabilização do Orçamento Regional coloca uma série de condições para aprovar o documento. Está adiada a eventual crise política nos Açores. O deputado do Chega que tem nas mãos a viabilização do Orçamento Regional coloca uma série de condições para aprovar o documento.