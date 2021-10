Adiado o encontro entre os líderes do PSD e do CDS

A reunião entre Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos foi adiada. O encontro estava agendada para esta tarde, em Aveiro, com os dois líderes contestados a pretenderem discutir a actual situação política do país. Isto depois do chumbo do Orçamento de Estado, que deverá levar à dissolução da Assembleia da República.