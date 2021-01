Adiamento das presidenciais debatido entre os sete candidatos

Marcelo Rebelo de Sousa disse não haver condições para adiar as presidenciais, enquanto Ana Gomes alertou que vale a pena fazer campanha porque as eleições não são uma coroação.



Marisa Matias defendeu que não é papel dos candidatos desvalorizar a democracia e João Ferreira garantiu que os alarmismos devem ser combatidos. Tiago Mayan criticou a impreparação do Governo.



Já Vitorino Silva disse que teria vergonha de tomar posse com uma participação nas eleições abaixo de metade. André Ventura falou em "trapalhada total".