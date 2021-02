Adolfo Mesquita Nunes abandona Conselho Nacional do CDS-PP

abandonei o conselho nacional. a mesa recusou o parecer vinculativo da jurisdição que obriga moções de confiança a voto secreto. não querem congresso nem ouvir a liberdade dos conselheiros em voto secreto. eu estou no cds, apenas não estou numa decisão ilegal nem participo nela. — Adolfo M N (@Adolfo_MN) February 6, 2021

O presidente do Conselho Nacional, Filipe Anacoreta Correia, pôs à consideração dos membros a decisão sobre o modo como será votada a moção de confiança à comissão política nacional, apresentada pelo líder do partido.Adolfo Mesquita Nunes, que propôs a realização de um congresso eletivo antecipado, não concordou com esta decisão e anunciou que iria abandonar a reunião.O antigo dirigente defendeu que o Conselho Nacional deve acatar o parecer do Conselho Nacional de Jurisdição, emitido na sexta-feira, que estabelece que "a votação de moções de confiança à Comissão Política Nacional deve ser realizada por escrutínio secreto".Considerando que a decisão de Anacoreta Correia é "ilegal, é cobarde", Mesquita Nunes frisou que não queria "participar num Conselho Nacional que viola os estatutos".