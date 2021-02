Adolfo Mesquita Nunes acusa o presidente do CDS de não querer ir a votos

Foto: Arquivo Lusa

Adolfo Mesquita Nunes acusa o presidente do CDS de não querer ir a votos, evitando a realização de eleições antecipadas. Francisco Rodrigues dos Santos, que tem sido contestado na liderança dos centristas, decidiu convocar o Conselho Nacional do partido e apresentar uma moção de confiança, mas não avançou para um congresso extraordinário, como pretendia o antigo secretário de Estado do Turismo.