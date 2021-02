Adolfo Mesquita Nunes quer votação secreta da moção de confiança

A reunião do órgão centrista vai ser online mas decidirá sobre o futuro da presidência de Rodrigues dos Santos.



Mesquita Nunes, que se propõe como alternativa à liderança, não concorda com uma votação de "braço no ar".



Se a moção de confiança for aprovada, Francisco Rodrigues dos Santos verá reforçada a liderança. Caso contrário, o partido deverá encaminhar-se para um congresso extraordinário.