Adriano Moreira. Chega vai apresentar voto de pesar na Assembleia da República

"A morte do Professor Adriano Moreira deixa-nos a todos mais pobres. Um verdadeiro senador da política portuguesa e um pensador incomparável. Esteve dos vários lados da barricada e a todos enriqueceu tanto. Vamos apresentar no Parlamento um voto de pesar", escreveu André Ventura na sua página pessoal da rede social Twitter.

O antigo presidente do CDS Adriano Moreira morreu hoje aos 100 anos, confirmou à Lusa fonte do partido.

Foi ministro do Ultramar no período da ditadura, presidente do CDS e conselheiro de Estado, tendo completado 100 anos em setembro.

Adriano José Alves Moreira nasceu em Grijó, Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, em 06 de setembro de 1922.